Hatay'da inşaat şantiyesindeki depoda çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, inşaat şantiyesindeki konteyner depoda çıkan yangın söndürüldü.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, inşaat şantiyesindeki konteyner depoda çıkan yangın söndürüldü.
Alsancak Mahallesi'nde konut inşaat şantiyesinde depo olarak kullanılan konteynerde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında depodaki malzemeler kullanılamaz hale geldi.
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