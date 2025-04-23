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        Hatay'da ilkokul öğrencileri bir günlüğüne komando oldu

        Hatay'da ilkokul öğrencileri, bir günlük komando olup güç engelleri parkurunu deneyimledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 12:00 Güncelleme: 23.04.2025 - 12:00
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        Hatay'da ilkokul öğrencileri bir günlüğüne komando oldu
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        Hatay'da ilkokul öğrencileri, bir günlük komando olup güç engelleri parkurunu deneyimledi.

        Karayılan Saraç İlkokulu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında İskenderun Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı'nda ağırlandı.

        Aralarında kızların da bulunduğu 31 öğrenci, günün ilk ışıklarıyla sabah içtimasına uyandı.

        Yataklarını toplayan minikler, üniformalarını giyip birbirlerinin yüzünü kamuflaj boyasıyla boyayarak eğitim sahasına indi.

        Öğrenciler burada tim komutanlarının yönlendirmeleriyle güç engelleri parkurunu deneyimledi.

        Parkurda sürünme ve tırmanma yaparak mekik çeken çocuklar, askeri araçlara binerek malzeme taşıdı.

        Ardından uygun adım yürüyerek görevlerini sonlandıran minikler, eğitim sonrası yorgunluk çayı içti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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