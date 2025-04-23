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        Hatay'da 19 yıl önce işlenen cinayetin faili yakalandı

        Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bir kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü cinayetin faili, HTS kayıtlarının incelenmesiyle 19 yıl sonra yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 13:31 Güncelleme: 23.04.2025 - 13:31
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        Hatay'da 19 yıl önce işlenen cinayetin faili yakalandı
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        Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bir kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü cinayetin faili, HTS kayıtlarının incelenmesiyle 19 yıl sonra yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri, Yeditepe Mahallesi yakınlarında, 21 Mart 2006'da evli ve 3 çocuk babası Muhammed Bekler'in (28) bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili faili meçhul cinayet dosyasını yeniden ele aldı.

        Dosyada yapılan incelemelerde, olay tarihindeki HTS ve baz istasyonu kayıtlarının eksik olduğu tespit edildi.

        Ekipler, iletişim operatörlerinden cinayet tarihindeki tüm sokaklardaki hücre ve saha haritasını temin ederek araştırmasını derinleştirdi.

        Elde edilen bulgularla ekipler, 4 şüpheliyi takibe aldı.

        Şüphelilerin suç teşkil eden görüşmelerini de kayıt altına alan JASAT ekipleri, Hatay, Burdur ve Konya'da ikamet eden 4 kişiyi 3 aylık takibin ardından eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden M.A., suçunu itiraf etti.

        Zanlı M.A., "kasten öldürme" suçundan tutuklandı, diğer 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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