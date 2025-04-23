Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hatay'da 23 Nisan Şenliği düzenledi

Palyaço gösterilerinin yanı sıra yüz boyama etkinliklerinin de yer aldığı programda çocuklar gönüllerince eğlendi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 23 Nisan Şenliği gerçekleştirildi.

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