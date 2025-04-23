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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hatay'da 23 Nisan Şenliği düzenledi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 23 Nisan Şenliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 15:24 Güncelleme: 23.04.2025 - 15:24
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hatay'da 23 Nisan Şenliği düzenledi
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 23 Nisan Şenliği gerçekleştirildi.

        Millet Parkı'nda gerçekleştirilen etkinliklerde, sıfır atık temalı atölye çalışmaları yapıldı.

        Palyaço gösterilerinin yanı sıra yüz boyama etkinliklerinin de yer aldığı programda çocuklar gönüllerince eğlendi.

        Çeşitli ikramların da yapıldığı kutlamalarda çocuklar şiirler okudu.

        Etkinliklerin akşam saatlerine kadar devam edeceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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