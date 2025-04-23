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        Depremlerden etkilenen Hatay'da yaptırılan 3 okul törenle açıldı

        Hatay'ın Defne ilçesinde yaptırılan 3 okul düzenlenen törenle hizmete girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 16:44 Güncelleme: 23.04.2025 - 17:05
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        Depremlerden etkilenen Hatay'da yaptırılan 3 okul törenle açıldı
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        Hatay'ın Defne ilçesinde yaptırılan 3 okul düzenlenen törenle hizmete girdi.

        Çekmece Mahallesi'ndeki 24 derslikli Türkiye İş Bankası Anadolu Lisesi ve 4 derslikli Türkiye İş Bankası 100. Yıl Anaokulunun açılışı, Vali Mustafa Masatlı, İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz, Türkiye İş Bankası Gaziantep Bölge Satış Müdürü Feramuz Köroğlu, Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün ve ilgililerin katılımıyla gerçekleşti.

        Vali Masatlı, açılışta yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

        Bölgede yaşanan deprem felaketine değinen Masatlı, şunları paylaştı:

        "Depremde 1604 eğitim kurumumuzun maalesef 210'u deprem anıyla çöktü, 180 okulumuzu hiç kullanamadık, yani toplamda 3'te 1 eğitim tesisimiz maalesef hizmet veremez hale geldi. Bu aziz milletin evlatlarıyla, devletiyle, milletiyle, hayırseveriyle bu işte de dünyaya örnek seferberlik çalışmasını başlatmış olduk. 6 Şubat'tan bugüne kadar 659 okulumuzda bakım-onarım yaptık, 145 okulumuzu güçlendirdik. Diğer taraftan bugün itibarıyla 152'nci okulumuzu da hizmete açmış oluyoruz ki bu 152 okulumuzun şehrimize derslik olarak katkısı 1329'dur."

        Masatlı, devam eden inşaatların da sürdüğünü kaydederek, eğitime katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

        Türkiye İş Bankası Gaziantep Bölge Satış Müdürü Köroğlu da okulun tüm öğrencilere hayırlı uğurlu olmasını diledi.

        Daha sonra Vali Masatlı ve beraberindekiler, Defne ilçesi Yeşilpınar Mahallesi'nde hayırsever iş insanı Selim Mirioğlu tarafından yaptırılan 8 derslikli Meryem-Mikail Mirioğlu İlkokulunun açılış törenine katıldı.

        Hayırsever iş insanı Selim Mirioğlu, okulun hayırlı olmasını temenni etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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