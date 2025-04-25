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        Hataylı esnaf deprem sırasında uyanmasını sağlayan köpeğini yanından ayırmıyor

        ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremde evi ve iş yeri hasar gören oto kılıfı döşeme ustası Rasim Zorla, afet sırasında havlayarak uyanmasını sağlayan köpeği "Fındık"a özenle bakıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 11:39 Güncelleme: 25.04.2025 - 11:39
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        Hataylı esnaf deprem sırasında uyanmasını sağlayan köpeğini yanından ayırmıyor
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        ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremde evi ve iş yeri hasar gören oto kılıfı döşeme ustası Rasim Zorla, afet sırasında havlayarak uyanmasını sağlayan köpeği "Fındık"a özenle bakıyor.

        İskenderun ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Zorla, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depreme Nardüzü Mahallesi'ndeki evinde yakalandı.

        Afet sırasında Pekinez cinsi köpeği "Fındık"ın havlayarak uyandırması sayesinde eşiyle dışarı çıkmayı başaran Zorla'nın evi ve Dumlupınar Mahallesi'ndeki iş yeri hasar gördü.

        Zorla ve eşi, daha sonra İskenderun Teknik Üniversitesi yerleşkesindeki Sakarya Konteyner Kenti'ne yerleşti.

        Depremzede esnaf için kurulan Ahi Evran Konteyner Çarşı'da geçen yıl atölye açıp mesleğe dönen Zorla, can dostu olarak gördüğü köpeğini yanından ayırmıyor.

        Müşterilerinin araçları için koltuk ve tavan kılıfı döşeyen Zorla, işe 2 yaşındaki köpeğiyle gidip geliyor.

        - "Onun sevgisi bambaşka"

        Rasim Zorla, AA muhabirine, köpeğini 2 aylıkken sahiplendiğini söyledi.

        "Fındık" ile aralarında bağ oluştuğunu dile getiren Zorla, "Depremde yanımdaki köpeğimin havlamasıyla ayağa kalktık. Onun sevgisi bambaşka. Çadırda kaldığımız zamanlarda onu ağlayarak yıkadım, hastalandığında veterinere götürdüm. Evlattan farkı yok. O günler gözümde canlandığında ağlayasım geliyor." diye konuştu.

        Zorla, köpeğinin deprem sonrasındaki zor günlerini atlatmasına katkı sunduğunu, atölyede kendisine mesai arkadaşlığı yaptığını anlattı.

        Sanayi esnafının da köpeğine sevecen yaklaştığını dile getiren Zorla, "Fındık herkesi sevgiyle karşılıyor, oynamak istiyor. Buradaki herkes de onu tanıyor, seviyor. Sanayinin maskotu oldu." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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