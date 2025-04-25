Hatay'da "Neşeli Hayvanlar" müzikali sahnelendi
Hatay'da, Büyükşehir Belediyesince organize edilen Hatay Sanatla Ayağa Kalkıyor etkinlikleri kapsamında "Neşeli Hayvanlar" müzikali sahnelendi.
Hatay'da, Büyükşehir Belediyesince organize edilen Hatay Sanatla Ayağa Kalkıyor etkinlikleri kapsamında "Neşeli Hayvanlar" müzikali sahnelendi.
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'nda, gerçekleştirilen etkinlikte, dijital oyunlar ve karaoke etkinliği düzenlendi.
Etkinlik kapsamında, "Neşeli Hayvanlar" müzikali de sahnelendi.
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