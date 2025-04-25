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        Hatay'da "Neşeli Hayvanlar" müzikali sahnelendi

        Hatay'da, Büyükşehir Belediyesince organize edilen Hatay Sanatla Ayağa Kalkıyor etkinlikleri kapsamında "Neşeli Hayvanlar" müzikali sahnelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 14:37 Güncelleme: 25.04.2025 - 14:42
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        Hatay'da "Neşeli Hayvanlar" müzikali sahnelendi
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        Hatay'da, Büyükşehir Belediyesince organize edilen Hatay Sanatla Ayağa Kalkıyor etkinlikleri kapsamında "Neşeli Hayvanlar" müzikali sahnelendi.

        Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'nda, gerçekleştirilen etkinlikte, dijital oyunlar ve karaoke etkinliği düzenlendi.

        Etkinlik kapsamında, "Neşeli Hayvanlar" müzikali de sahnelendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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