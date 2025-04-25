Hatay'da "Seyr-i Temaşa" tiyatro oyunu sahnelendi
Hatay'da, Büyükşehir Belediyesince organize edilen Hatay Sanatla Ayağa Kalkıyor etkinlikleri kapsamında, "Seyr-i Temaşa" adlı tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu.
Hatay'da, Büyükşehir Belediyesince organize edilen Hatay Sanatla Ayağa Kalkıyor etkinlikleri kapsamında, "Seyr-i Temaşa" adlı tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu.
Tiyatrocu Cengiz Küçükayvaz'ın yazıp, yönettiği ve oynadığı tek perdelik tiyatro oyunu, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'nda sahnelendi.
Gecenin sonunda tiyatroseverleri selamlayan oyuncular, uzun süre alkışlandı.
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