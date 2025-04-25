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        Hatay'da "Seyr-i Temaşa" tiyatro oyunu sahnelendi

        Hatay'da, Büyükşehir Belediyesince organize edilen Hatay Sanatla Ayağa Kalkıyor etkinlikleri kapsamında, "Seyr-i Temaşa" adlı tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 23:00 Güncelleme: 25.04.2025 - 23:12
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        Hatay'da "Seyr-i Temaşa" tiyatro oyunu sahnelendi
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        Hatay'da, Büyükşehir Belediyesince organize edilen Hatay Sanatla Ayağa Kalkıyor etkinlikleri kapsamında, "Seyr-i Temaşa" adlı tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu.

        Tiyatrocu Cengiz Küçükayvaz'ın yazıp, yönettiği ve oynadığı tek perdelik tiyatro oyunu, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'nda sahnelendi.

        Gecenin sonunda tiyatroseverleri selamlayan oyuncular, uzun süre alkışlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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