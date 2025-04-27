İskenderun'da "Meddah Amca" tiyatro oyunu sahnelendi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde çocuklar için "Meddah Amca" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde çocuklar için "Meddah Amca" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.
Büyükşehir Belediyesinin "Hatay Sanatla Ayağa Kalkıyor etkinlikleri" kapsamında organize edilen gösteri, İskenderun Belediyesi Kültür Sarayı'nda gerçekleştirildi.
Çocuklar, üç masaldan oluşan "Meddah Amca" oyununu ilgiyle izledi.
Etkinlik sonunda sahneye davet edilen çocuklar tiyatroculara eşlik etti.
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