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        İskenderun Fenerbahçeliler Derneğinden Arsuz takımına malzeme desteği

        İskenderun Fenerbahçeliler Derneği, Arsuz Gözcülerspor Kulübüne malzeme desteğinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 09:13 Güncelleme: 28.04.2025 - 09:13
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        İskenderun Fenerbahçeliler Derneğinden Arsuz takımına malzeme desteği
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        İskenderun Fenerbahçeliler Derneği, Arsuz Gözcülerspor Kulübüne malzeme desteğinde bulundu.

        Gözcüler Mahallesi'ndeki futbol sahasında düzenlenen etkinlikte kulüp temsilcilerine çeşitli spor malzemeleri dağıtıldı.

        İskenderun Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Mustafa Düzen, yaptığı konuşmada, gençlerin sporla iç içe olmalarından dolayı çok mutlu olduklarını ve amatör futbola büyük önem verdiklerini söyledi.

        Gözcüler Mahallesi Muhtarı Züher Ekenel de yardımlardan dolayı teşekkür etti.

        Etkinlik, dernek yetkililerinin sporcularla hatıra fotoğrafı çektirmesiyle tamamlandı.

        Galeri
        Galeri

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