Hatay'da motosiklet hırsızlığı şüphelileri tutuklandı
Hatay'ın Reyhanlı ve Dörtyol ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.
Hatay'ın Reyhanlı ve Dörtyol ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dörtyol Kışlalar Mahallesi ile Reyhanlı Bağlar Mahallesi'ndeki motosiklet hırsızlıklarına yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerin operasyonunda Dörtyol ilçesinde R.A, Reyhanlı ilçesinde de H.G. yakalandı.
Zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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