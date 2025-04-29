Yeşilay Genel Sekreter Yardımcısı Büke'den Yeşilay Hatay Şubesine ziyaret
Yeşilay Genel Sekreter Yardımcısı Ülkenur Büke, Yeşilay Hatay Şubesini ziyaret etti.
Yeşilay Genel Sekreter Yardımcısı Ülkenur Büke, Yeşilay Hatay Şubesini ziyaret etti.
Büke, ziyarette Şube Başkanı İbrahim Kuyubaşıoğlu'ndan kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kuyubaşıoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Ziyarette, Yeşilay Şube Operasyonları Müdürü Fatih Yılmaz ve Şube Operasyonları Kıdemli Uzmanı Taner Çiçek de yer aldı.
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