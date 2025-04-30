Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da "Barış İpeğinin Keten ve Kendirle Yolculuğu" projesinin kapanış töreni yapıldı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, İbrahim Çeçen Vakfının desteklediği "Barış İpeğinin Keten ve Kendirle Yolculuğu" projesinin kapanış etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 10:11 Güncelleme: 30.04.2025 - 11:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da "Barış İpeğinin Keten ve Kendirle Yolculuğu" projesinin kapanış töreni yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, İbrahim Çeçen Vakfının desteklediği "Barış İpeğinin Keten ve Kendirle Yolculuğu" projesinin kapanış etkinliği düzenlendi.

        Vakıftan yapılan açıklamaya göre, EkoDoku Sürdürülebilir Yaşam Kooperatifi liderliğinde yürütülen, Avrupa Birliği finansmanıyla desteklenen proje kapsamında bir yılda 2 ilde dokuma ve geleneksel el sanatları atölyeleri kuruldu.

        Atölyelerde kadınlara, dokuma, ebru ve sepet örücülüğü gibi el sanatları alanlarında mesleki eğitim verildi.

        Kadınlar, gençler, depremzedeler ve göçmenler için ortak alanlar ve sürdürülebilir istihdam fırsatları oluşturmayı amaçlayan projenin kapanış etkinliği bir otelde düzenlendi.

        Dokuma sanatçısı Fırat Neziroğlu'nun tasarladığı "Barış İpeğinin Keten ve Kendirle Yolculuğu" kapsül koleksiyonunun tanıtıldığı etkinlikte, Hatay Öğretmenler Korosu konser verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Önce darp sonra bıçaklama! Oğlu kanlar içinde buldu!
        Önce darp sonra bıçaklama! Oğlu kanlar içinde buldu!
        Trump'ın oğlundan bankalara uyarı
        Trump'ın oğlundan bankalara uyarı
        72 milyon TL'lik mal varlığına tedbir! Fuhuş çetesi çökertildi!
        72 milyon TL'lik mal varlığına tedbir! Fuhuş çetesi çökertildi!
        Borsada manipülasyon soruşturmasında 15 gözaltı kararı
        Borsada manipülasyon soruşturmasında 15 gözaltı kararı
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 78 bin 292 TL oldu
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 78 bin 292 TL oldu
        Malta'nın "altın pasaport" uygulamasına yasak
        Malta'nın "altın pasaport" uygulamasına yasak
        Zaniolo G.Saray'a geri dönüyor!
        Zaniolo G.Saray'a geri dönüyor!
        Oğlunu odaya kilitleyip, eşini öldürmüştü! Gerçek mektupla ortaya çıktı!
        Oğlunu odaya kilitleyip, eşini öldürmüştü! Gerçek mektupla ortaya çıktı!
        Başkanın hayali Leroy Sane!
        Başkanın hayali Leroy Sane!
        'Önleyici sigortacılık gerekli'
        'Önleyici sigortacılık gerekli'
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        Çin'in ekibi 6 ay sonra Dünya'ya döndü
        Çin'in ekibi 6 ay sonra Dünya'ya döndü
        "Bilimsel açıklaması var"
        "Bilimsel açıklaması var"
        Köpekleri evde parçalayarak öldüren doktor tutuklandı
        Köpekleri evde parçalayarak öldüren doktor tutuklandı
        Ensesinden vurup evi ateşe vermişti! Komşu katili cinayeti anlattı!
        Ensesinden vurup evi ateşe vermişti! Komşu katili cinayeti anlattı!
        Elif'in isyanı: Bir babanın canı bu kadar mı ucuz?
        Elif'in isyanı: Bir babanın canı bu kadar mı ucuz?
        Trump otomobil tarifelerinde esneklik gösterdi
        Trump otomobil tarifelerinde esneklik gösterdi
        Elektrik faturası aşkına
        Elektrik faturası aşkına
        Engelli işçi patronuna prim teşviki
        Engelli işçi patronuna prim teşviki
        Depresyona karşı tabağınızda neler olmalı?
        Depresyona karşı tabağınızda neler olmalı?

        Benzer Haberler

        Hatay'da ahşap barakada çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da ahşap barakada çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Hatay'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Hatay'da 3 katlı bina yandı; 4 kişi dumandan etkilendi
        Hatay'da 3 katlı bina yandı; 4 kişi dumandan etkilendi
        Hatay'da apartman dairesinde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi
        Hatay'da apartman dairesinde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi
        Hatayspor Başkanı Çinçin'den, İbrahim Hacıosmanoğlu'na ziyaret
        Hatayspor Başkanı Çinçin'den, İbrahim Hacıosmanoğlu'na ziyaret
        Hatay'da anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi
        Hatay'da anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi