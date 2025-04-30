Hatay'da okullar arası bahar şenliği düzenlendi
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde okullar arası bahar şenliği düzenlendi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde okullar arası bahar şenliği düzenlendi.
Yeşilköy Ziya Gökalp İlkokulu'nda, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce 6 okulun katılımıyla düzenlenen şenlik, halk oyunu gösterileriyle başladı.
At binme, cimnastik gösterisi ile çeşitli oyunların da oynandığı şenlik müzik dinletisiyle tamamlandı.
Şenliğe Dörtyol Kaymakamı Ümit Altay, İlçe Emniyet Müdürü Dinçer Dinsever Kalkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemalettin Ceylan, öğrenciler ve veliler katıldı.
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