Hatay'da eşini bıçakla yaralayan sanığın yargılanması sürdü

Sinem D. ise 27 yerinden bıçaklandığını ve ağır yaralandığını belirterek, Enver D'nin en ağır cezadan yargılanmasını istedi.

Müşteki Sinem D. ile avukatlar ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Kırıkhan Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 30 Mayıs 2024'te eşini bıçakladığı gerekçesiyle hakkında "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Enver D. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.