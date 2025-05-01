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        Hatay'da firari 3 hükümlü ve 1 şüpheli yakalandı

        Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü ile hırsızlık suçundan aranan 1 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 10:25 Güncelleme: 01.05.2025 - 10:25
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        Hatay'da firari 3 hükümlü ve 1 şüpheli yakalandı
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        Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü ile hırsızlık suçundan aranan 1 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya, Reyhanlı ve Arsuz ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Adreslerde, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan B.T, H.Ş. ve M.S. ile motosiklet hırsızlığı suçundan aranan S.M. yakalandı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.M. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, hükümlüler de cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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