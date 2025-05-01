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        İskenderun'da trafik denetiminde 385 sürücüye 4 milyon 599 bin 438 lira ceza uygulandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde trafik denetiminde 385 sürücüye 4 milyon 599 bin 438 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 10:52 Güncelleme: 01.05.2025 - 10:52
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        İskenderun'da trafik denetiminde 385 sürücüye 4 milyon 599 bin 438 lira ceza uygulandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde trafik denetiminde 385 sürücüye 4 milyon 599 bin 438 lira ceza kesildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik denetiminde 4 bin 134 aracı kontrol etti.

        Çalışmada trafik kurallarını ihlal ettikleri belirlenen 385 sürücüye 4 milyon 599 bin 438 lira ceza uygulandı.

        Öte yandan plakası bantlanan, standart dışı plaka ve abartı egzoz takılan 44 motosiklet ile 21 araç trafikten men edildi, 6 sürücünün ehliyetine el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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