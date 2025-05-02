Hatay'da prefabrik çarşıdaki lokantada depremzedelere uygun fiyatlı yemek sunuluyor

MEHMET BAYRAK - Hatay'da depremlerden etkilenen esnaf için kurulan prefabrik çarşıda Antakya Belediyesince açılan "Millet Lokantası"nda, günde ortalama 300 vatandaşa uygun fiyatlı yemek hizmeti veriliyor.

Antakya Belediyesince, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen esnafın yeniden müşterileriyle buluştuğu Haraparası Mahallesi'ndeki prefabrik çarşıda 17 Nisan'da "Millet Lokantası" açıldı.

Afetzede esnaf ve vatandaşlara destek olunmasının amaçlandığı lokanta, hafta içi her gün saat 11.00-14.00 arasında hizmet veriyor.

Belediye ekiplerince işletilen lokantada, 3 çeşit yemek ve 1 çeşit tatlı 80 liraya satılıyor.

- "Çalışma çok ciddi destek gördü"

Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, AA muhabirine, depremzedelerin öğle yemeğine uygun fiyatlı ulaşmasını amaçladıklarını söyledi.

Projenin kısa zamanda ilgi gördüğünü dile getiren Yapar, "Vatandaşlarımıza ev yemekleri tadında ve kalitesinde hizmet üretmek istiyoruz. Yaptığımız çalışma çok ciddi destek gördü. Günde ortalama 300 vatandaşımıza yemek hizmeti veriyoruz." dedi.

Yapar, lokantanın açıldığı günden itibaren yaklaşık 4 bin kişiyi ağırladığını anlattı.

Uygulamayı yaygınlaştırmayı amaçladıklarını belirten Yapar, "Millet lokantalarının ikincisini hatta üçüncüsünü şehrimizde ihtiyaç duyulan noktalarda açma çalışmalarımız var. İhtiyaç olması durumunda lokantalarımızın sayısını artırıp vatandaşlarımıza bir öğün yemek desteği vermek istiyoruz." diye konuştu.

Yapar, uygun fiyatlı hizmet verilecek "Sosyal Kafe" projesi de başlattıklarını sözlerine ekledi.

Müşterilerden Halil İleri, yemeklerin tadını ve mekanın hijyen şartlarını beğendiğini, çalışmadan dolayı belediyeyi kutladığını söyledi.

Ayhan Bayramoğlu da lokantada fiyatların uygun olduğunu belirterek, "Millet lokantalarının birçok insana hizmet verilmesi için kentin her tarafına yayılmasını isteriz." ifadesini kullandı.