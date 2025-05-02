Hatay'da şantiye çalışmasında iş makinesine molotofkokteyli atan şüpheli gözaltına alındı

Cep telefonuyla kaydedilen görüntüde, N.M'nin yanıcı maddeyi iş makinesine doğru attıktan sonra kaçmaya çalışması ve ekipler tarafından yakalanması yer aldı.

Bu sırada grupta yer alan N.M, çevresinde jandarma personeli ve işçilerin bulunduğu iş makinesine molotofkokteyli attı.

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