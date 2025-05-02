Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da firari 2 hükümlü ve 6 şüpheli yakalandı

        Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 15:07 Güncelleme: 02.05.2025 - 15:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da firari 2 hükümlü ve 6 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Adreslerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan H.Ü. ve E.C.S. ile çeşitli suçlardan aranan Y.S, B.S, R.G, E.B, N.E. ve C.K. yakalandı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, hükümlüler de cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğalgaz ve petrol aramada küresel bir güç haline geleceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğalgaz ve petrol aramada küresel bir güç haline geleceğiz
        Trump'tan Harvard kararı: Vergi muafiyetini kaldıracağız
        Trump'tan Harvard kararı: Vergi muafiyetini kaldıracağız
        Depremde hayatını kaybedenlerin altınlarını zimmetine geçiren polis memuru ihraç edildi
        Depremde hayatını kaybedenlerin altınlarını zimmetine geçiren polis memuru ihraç edildi
        2 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        2 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        2 gündür aranıyordu! Üniversiteli genç ölü bulundu!
        2 gündür aranıyordu! Üniversiteli genç ölü bulundu!
        Zeynep 16 yaşındaydı... Ölmeden önce son fotoğraf!
        Zeynep 16 yaşındaydı... Ölmeden önce son fotoğraf!
        Rosier'den Beşiktaş için flaş sözler!
        Rosier'den Beşiktaş için flaş sözler!
        Şifreleriniz ne kadar güvende?
        Şifreleriniz ne kadar güvende?
        'Peri Masalı'nda 13 sanık için 885 yıl
        'Peri Masalı'nda 13 sanık için 885 yıl
        Ölümden döndü
        Ölümden döndü
        Pastasını yiyor, gazozunu içiyor sonra... Düğün sezonu açılıyor! Bu adama dikkat!
        Pastasını yiyor, gazozunu içiyor sonra... Düğün sezonu açılıyor! Bu adama dikkat!
        İki gün geride kaldı! Korkutan bekleyiş!
        İki gün geride kaldı! Korkutan bekleyiş!
        Galatasaray'dan Muslera sonrası için hamle!
        Galatasaray'dan Muslera sonrası için hamle!
        Papa seçimi için yapılan gizli oylama hakkında 8 gerçek
        Papa seçimi için yapılan gizli oylama hakkında 8 gerçek
        Hangi duyguya hangi bitki çayı?
        Hangi duyguya hangi bitki çayı?
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bu insan olamaz! Caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Bu insan olamaz! Caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Bu ülkelerin vatandaşları neden daha mutlu?
        Bu ülkelerin vatandaşları neden daha mutlu?
        Piatek için Beşiktaş iddiası!
        Piatek için Beşiktaş iddiası!

        Benzer Haberler

        Hatay'da depremde yıkılan iki caminin yerine yenileri inşa edildi
        Hatay'da depremde yıkılan iki caminin yerine yenileri inşa edildi
        Hataylı depremzede öğrenciler TEKNOFEST KKTC'ye katıldı
        Hataylı depremzede öğrenciler TEKNOFEST KKTC'ye katıldı
        Hatay'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 67 şüpheli yakalandı
        Hatay'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 67 şüpheli yakalandı
        Hatay'da şantiye çalışmasında iş makinesine molotofkokteyli atan şüpheli gö...
        Hatay'da şantiye çalışmasında iş makinesine molotofkokteyli atan şüpheli gö...
        Hatay'da prefabrik çarşıdaki lokantada depremzedelere uygun fiyatlı yemek s...
        Hatay'da prefabrik çarşıdaki lokantada depremzedelere uygun fiyatlı yemek s...
        Hatay'da sürücüsünün fren yerine gaza bastığı cipin kaldırıma çıkması kamer...
        Hatay'da sürücüsünün fren yerine gaza bastığı cipin kaldırıma çıkması kamer...