Hataylı depremzede öğrenciler TEKNOFEST KKTC'ye katıldı
Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen öğrenciler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST) katıldı.
Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen öğrenciler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST) katıldı.
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