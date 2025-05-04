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        Hatay'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 15:40 Güncelleme: 04.05.2025 - 15:44
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        Hatay'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.

        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilciliği öncülüğünde bazı sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve katılımcılar, "Filistin için adım adım özgürlüğe" etkinliği kapsamında, Mehmet Kafadar Caddesi'nde bir araya geldi.

        İsrail'in saldırılarına tepki göstererek insani yardım bekleyen Gazzeliler için dua eden grup daha sonra TOKİ Rasulullah Camisi'ne yürüdü.

        TÜGVA İl Temsilcisi Mehmet Emin Sağanak, grup adına yaptığı açıklamada, Filistin'in sesi olmaya devam edeceklerini söyledi.

        Filistin'de akan kanın bir an önce durması gerektiğini belirten Sağanak, "Bir yerde çocuklar ağlarken gülemeyiz, bir yerde zulüm varsa sessizlik ihanet olur. Çocuklar uyurken sessiz olunur, ölürken değil. Unutmayalım ki Filistin'in acısı bizim acımızdır, onların mücadelesi bizim onurumuzdur ve bu onuru korumak için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

        İl Müftüsü Mevlüt Topçu da her zaman Filistin'in yanında olduklarını vurgulayarak, "Israrlı boykotlara, dualarımıza, maddi ve manevi desteklerimize, yürüyüşlerimize, Filistin için adım atmaya, sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz." dedi.

        Etkinlik kapsamında Filistin'e destek kermesi de düzenlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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