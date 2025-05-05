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        Samandağ'da Hıdırellez etkinlikleri düzenlendi

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde Hıdırellez, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 09:42 Güncelleme: 05.05.2025 - 10:25
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        Samandağ'da Hıdırellez etkinlikleri düzenlendi
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde Hıdırellez, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

        Samandağ Belediyesince Hızır Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, vatandaşların el emeği ürünleri sergilendi.

        Sergiyi gezen katılımcılar, daha sonra Deniz Mahallesi'ndeki Hz. Hızır Türbesi'ni ziyaret etti.

        Kutlamalar kapsamında Barcelona Gipsy Klezmer Orchestra grubu, Atatürk Sahil Parkı'nda konser verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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