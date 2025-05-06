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        Antakya'da refüje çarparak devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde refüje çarparak devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 11:01 Güncelleme: 06.05.2025 - 11:01
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        Antakya'da refüje çarparak devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde refüje çarparak devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Y.S. idaresindeki 31 LE 470 plakalı otomobil, Günyazı Mahallesi'nde refüje çarparak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan Y.S. ile otomobilde bulunan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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