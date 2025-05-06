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        Hatay'da otomobilin kapısına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilin kapısına sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekibince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 11:59 Güncelleme: 06.05.2025 - 12:10
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        Hatay'da otomobilin kapısına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilin kapısına sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekibince kurtarıldı.

        Numune Mahallesi'nde park halindeki kapısı açık otomobile girmeye çalışan kedi yavrusu, kapının menteşe bölümündeki boşluğa sıkıştı.

        Kedi yavrusunu sıkıştığı yerden çıkaramayan otomobil sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi, kedi yavrusunu sıkıştığı yerden kurtardı.

        Yara almadığı görülen kedi yavrusu yaşam alanına bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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