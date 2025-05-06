Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Basketbolda Tosyalı İskenderun, Avrupa Kupası ön eleme turunda A Grubu'nu şampiyon bitirdi

        Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi takımlarından Tosyalı İskenderun Engelliler Spor Kulübü, 2026 Avrupa Kupası'nın İtalya'da düzenlenen ön eleme turnuvasında şampiyonluğa ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 14:51 Güncelleme: 06.05.2025 - 15:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Basketbolda Tosyalı İskenderun, Avrupa Kupası ön eleme turunda A Grubu'nu şampiyon bitirdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi takımlarından Tosyalı İskenderun Engelliler Spor Kulübü, 2026 Avrupa Kupası'nın İtalya'da düzenlenen ön eleme turnuvasında şampiyonluğa ulaştı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu tarafından Porto Torres'te gerçekleştirilen turnuvaya katılan İskenderun ekibi, A Grubu'ndaki 4 maçını kazandı.

        Grubundaki ilk maçında Fransız temsilcisi HSB Marseille’i 80-66 ve ikinci karşılaşmasında İskoç ekibi Lothian Phoenix’i 80-41 yenen Tosyalı İskenderun, ardından İsviçre temsilcisi Rolling Rebels RCSG’ye 85-54 ve ev sahibi Asinara Abile'ye 77-31 üstünlük kurdu.

        Ön eleme maçlarını kazanarak şampiyonluğa ulaşan Tosyalı İskenderun, gelecek sezon Avrupa’da bir üst ligde Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

        Turnuvada asist kategorisinde zirvede yer alan ve en fazla üçlük isabeti bulan kaptan Özgür Gürbulak, grubun en iyi 5'ine seçildi. Takımın diğer oyuncularından Murathan Atik de en fazla sayı atan ve ribaunt alan sporcusu oldu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, şunları kaydetti:

        "Sosyal sorumluluk anlayışımızın en önemli parçalarından biri spora ve sporcularımıza destek olmaktır. Tosyalı İskenderun Engelliler Spor Kulübünün Avrupa arenasında kazandığı şampiyonluk bizler için büyük gurur ve mutluluk kaynağı oldu. Engelli bireylerin spora kazandırılması ve toplumsal farkındalığın artırılması için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokak röportajları tepkisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokak röportajları tepkisi
        Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı!
        Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı!
        Bahar Aksu'yu sokak ortasında öldürmüştü! Detaylar ortaya çıktı
        Bahar Aksu'yu sokak ortasında öldürmüştü! Detaylar ortaya çıktı
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Nereden nereye: Arthur Masuaku!
        Nereden nereye: Arthur Masuaku!
        İşe başladığı ilk gündü... Kahreden haber!
        İşe başladığı ilk gündü... Kahreden haber!
        G.Saray bu hafta şampiyon olabilir!
        G.Saray bu hafta şampiyon olabilir!
        Büyük tepki çekmişti! Gerçek ortaya çıktı!
        Büyük tepki çekmişti! Gerçek ortaya çıktı!
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Karar verildi! Bu köy taşınacak ama nereye?
        Karar verildi! Bu köy taşınacak ama nereye?
        Rekabet'ten N11'in devrine onay
        Rekabet'ten N11'in devrine onay
        İstanbul'da zincir markette kadın kasiyere darp!
        İstanbul'da zincir markette kadın kasiyere darp!
        Son filminden görüntüler yayınlandı
        Son filminden görüntüler yayınlandı
        Dünya devi Skechers satılıyor
        Dünya devi Skechers satılıyor
        2 saatte elden ele 9 bin adet taşıdılar
        2 saatte elden ele 9 bin adet taşıdılar
        Bilgisayar başında şüpheli ölüm!
        Bilgisayar başında şüpheli ölüm!
        Atatürk Havalimanı terminal binaları teknopark ilan edildi
        Atatürk Havalimanı terminal binaları teknopark ilan edildi
        "Hatice'yi öldürüp 1 gün başında beklemiş!"
        "Hatice'yi öldürüp 1 gün başında beklemiş!"
        Portekiz hüsranı!
        Portekiz hüsranı!
        Jesus ve Mourinho aynı kaderi yaşadı!
        Jesus ve Mourinho aynı kaderi yaşadı!

        Benzer Haberler

        Hatay'da hafriyat kamyonunun otomobili sürüklediği anlar güvenlik kamerasın...
        Hatay'da hafriyat kamyonunun otomobili sürüklediği anlar güvenlik kamerasın...
        Hatayspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Hatayspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Hatay'da zabıta ekipleri iş makinelerini denetledi
        Hatay'da zabıta ekipleri iş makinelerini denetledi
        Hatay'da otomobilin kapısına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı
        Hatay'da otomobilin kapısına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı
        Antakya'da refüje çarparak devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Antakya'da refüje çarparak devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Hatay'da devrilen tırdaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Hatay'da devrilen tırdaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı