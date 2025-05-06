Hatay'da bahçede çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Defne ilçesinde çıkan bahçe yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Hatay'ın Defne ilçesinde çıkan bahçe yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Subaşı Mahallesi'ndeki bahçede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alevlerin arasındaki bir kaplumbağayı kurtaran ekipler, yangını söndürdü.
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