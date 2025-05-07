Hatay'da ölü caretta caretta sahile vurdu
Hatay'ın Samandağ ilçesi sahilinde ölü caretta caretta bulundu.
Hatay'ın Samandağ ilçesi sahilinde ölü caretta caretta bulundu.
Deniz Mahallesi'nde sahilde gezenler, kıyıya vurmuş caretta caretta gördü.
İhbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi.
İncelemede ölü olduğu tespit edilen caretta caretta, belediye ekibince sahilden alındı.
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