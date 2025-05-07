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        Hatay'da ölü caretta caretta sahile vurdu

        Hatay'ın Samandağ ilçesi sahilinde ölü caretta caretta bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 09:37 Güncelleme: 07.05.2025 - 09:37
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        Hatay'da ölü caretta caretta sahile vurdu
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        Hatay'ın Samandağ ilçesi sahilinde ölü caretta caretta bulundu.

        Deniz Mahallesi'nde sahilde gezenler, kıyıya vurmuş caretta caretta gördü.

        İhbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi.

        İncelemede ölü olduğu tespit edilen caretta caretta, belediye ekibince sahilden alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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