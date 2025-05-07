Erzin'de tarlalar gelincik ve papatyalarla renklendi
Hatay'ın Erzin ilçesinde tarlalar gelincik ve papatyalarla renklendi.
Hatay'ın Erzin ilçesinde tarlalar gelincik ve papatyalarla renklendi.
İlçede havaların ısınmasıyla Başlamış Mahallesi'ndeki bazı tarlalarda gelincik ve papatyalar çiçek açtı.
Kırmızı ve beyaza bürünen tarlalar, fotoğraf tutkunlarını ağırladı.
Mahalleden geçen vatandaşlar, çiçeklerin arasında fotoğraf çektirdi.
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