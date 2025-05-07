Erzin'de Karayollarının demir direklerini çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
Hatay'ın Erzin ilçesinde Karayolları Genel Müdürlüğüne ait demir direkleri çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Hatay'ın Erzin ilçesinde Karayolları Genel Müdürlüğüne ait demir direkleri çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karayollarına ait 136 demir direğin çalındığı ihbarı üzerine çalışma yaptı.
Kimlikleri tespit edilen şüpheliler M.Y. ve K.G. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Ekipler, direkleri satın aldığı belirlenen hurdacı D.G. hakkında adli işlem başlattı.
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