Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 22:25 Güncelleme: 07.05.2025 - 22:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Altınçağ Mahallesi'nde E.A. (28) idaresindeki 01 GP 567 plakalı otomobille, B.U'nun (30) kullandığı 31 AUV 304 plakalı motosiklet çarpıştı.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan araç sürücüsü E.A. ile ağır yaralı B.U. (30), sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Minguzzi cinayetinde dikkat çeken detay
        Minguzzi cinayetinde dikkat çeken detay
        "Hedefimiz enerjide ihracatçı ülke olmak"
        "Hedefimiz enerjide ihracatçı ülke olmak"
        Gülaylar Altın'ın sahibi iki kez ifade verdi
        Gülaylar Altın'ın sahibi iki kez ifade verdi
        Ali Koç: İstifa etmeyi doğru bulmuyorum!
        Ali Koç: İstifa etmeyi doğru bulmuyorum!
        Tekfen'de yeni dönem
        Tekfen'de yeni dönem
        Eski eşini alt geçitte vurarak öldürdü
        Eski eşini alt geçitte vurarak öldürdü
        Ümit Karan'dan cezaevi açıklaması
        Ümit Karan'dan cezaevi açıklaması
        JD Vance: Rusya çok şey talep ediyor
        JD Vance: Rusya çok şey talep ediyor
        Beşiktaş'ın güvencesi Mert Günok!
        Beşiktaş'ın güvencesi Mert Günok!
        İki sevgili ağaçta asılı halde bulundu
        İki sevgili ağaçta asılı halde bulundu
        Tünelin ucunda ışık görünmüyor
        Tünelin ucunda ışık görünmüyor
        Boşandıktan 48 gün sonra nişanlandı
        Boşandıktan 48 gün sonra nişanlandı
        Kamuda ne kadar Togg var?
        Kamuda ne kadar Togg var?
        Sırrı Süreyya Önder için anma töreni
        Sırrı Süreyya Önder için anma töreni
        G.Saray'da Okan Buruk devrimi!
        G.Saray'da Okan Buruk devrimi!
        69 yıldır bu işi yapıyor! Kazım dedenin gençlik ilacı
        69 yıldır bu işi yapıyor! Kazım dedenin gençlik ilacı
        Osayi önerildi, Galatasaray istemedi
        Osayi önerildi, Galatasaray istemedi
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        Altın fonları 2 yıl daha kazandırır
        Altın fonları 2 yıl daha kazandırır

        Benzer Haberler

        Hatay'da 108 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı
        Hatay'da 108 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı
        Hatay'da zabıta ekiplerine başarı ödülü verildi
        Hatay'da zabıta ekiplerine başarı ödülü verildi
        Hatay'da depremzede çocuklar geleneksel oyunlarla eğlendi
        Hatay'da depremzede çocuklar geleneksel oyunlarla eğlendi
        Erzin'de Karayollarının demir direklerini çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı tut...
        Erzin'de Karayollarının demir direklerini çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı tut...
        Hatay'da düğünlerde havaya açtıkları tespit edilen 6 şüpheli yakalandı
        Hatay'da düğünlerde havaya açtıkları tespit edilen 6 şüpheli yakalandı
        Erzin'de tarlalar gelincik ve papatyalarla renklendi
        Erzin'de tarlalar gelincik ve papatyalarla renklendi