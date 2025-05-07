Hatay'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Altınçağ Mahallesi'nde E.A. (28) idaresindeki 01 GP 567 plakalı otomobille, B.U'nun (30) kullandığı 31 AUV 304 plakalı motosiklet çarpıştı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan araç sürücüsü E.A. ile ağır yaralı B.U. (30), sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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