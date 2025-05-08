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        Depremzede öğrenciler yeni okullarında açılan kurslarla sosyalleşiyor

        ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremde yıkılan okulun yerine yaptırılan ilkokulda eğitim alan 400 öğrenci, açılan halk oyunları ve karate kurslarıyla sosyalleşiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 11:22 Güncelleme: 08.05.2025 - 11:22
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        Depremzede öğrenciler yeni okullarında açılan kurslarla sosyalleşiyor
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        ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremde yıkılan okulun yerine yaptırılan ilkokulda eğitim alan 400 öğrenci, açılan halk oyunları ve karate kurslarıyla sosyalleşiyor.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde, Çay Mahallesi'ndeki İnönü İlkokulu yıkıldı.

        Afetin ardından okulun öğrencileri bir süre konteyner kentlerde açılan sınıflarda, daha sonra da çevredeki diğer okullarda eğitimlerine devam etti.

        İbrahim Çeçen Vakfının desteğiyle yıkılan okulun yerine yaptırılan 24 derslikli Nezahat Çeçen İlkokulu eylül ayında açıldı.

        İlçedeki farklı okullarda eğitimlerine devam eden öğrenciler, yaptırılan yeni binayla yeniden arkadaşlarıyla aynı sınıfta buluştu.

        Depremden olumsuz etkilenen ve halen travmayı atlatmakta zorluk yaşayan öğrencilerin okula motivasyonlarını artırmak, sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla Halk Eğitimi Merkezi ve İlçe Mili Eğitim Müdürlüğünce tekvando ve halk oyunları kursları açıldı.

        Öğrenciler derslerinin ardından her gün 20 kişilik gruplar halinde katıldıkları kurslarla hem arkadaşlarıyla güzel vakit geçiriyor hem de yaşadıkları deprem travmasını atlatıyor.

        - "Öğrencilerimiz çok mutlu bir şekilde okula geliyorlar"

        Okul Müdürü Nazım Karabulut, AA muhabirine, çocukların açılan kurslara keyifle katıldığını söyledi.

        Öğrencilerin yaşadıkları kötü süreci atlatabilmeleri için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını anlatan Karabulut, "Biz depremin izlerini silmek için çeşitli sosyal etkinlikler, kulüp faaliyetleri yapıyoruz. Zaman zaman öğrencilerimize yönelik seminerler verdiriyoruz." dedi.

        Karabulut, kurslar sayesinde öğrencilerin okula daha istekli geldiğini belirterek, şöyle konuştu.

        "Bu faaliyetlere başladıktan sonra öğrencilerimiz çok mutlu bir şekilde okula geliyorlar. Hepsi çok heyecanlı, okullarını çok seviyorlar, öğretmenlerine çok bağlılar. Burada güzel bir aile ortamı oluşmuş durumda. Özellikle sosyal etkinliklerden sonra öğrencilerimizin kendilerine olan güvenleri daha da gelişti."

        Karabulut, önümüzdeki eğitim öğretim döneminde de çocuklar için masa tenisi ve yüzme başta olmak üzere farklı alanlarda da kurslar düzenlemeyi planladıklarını dile getirdi.

        - "Öğrencilerimizin korkularını yavaş yavaş yendik"

        Tekvando antrenörü Çiğdem Borael de her gün 20 öğrenciye kurs verdiğini söyledi.

        Öğrencilerin kursa severek katıldığını anlatan Borael, "Öğrencilerimizin korkularını yavaş yavaş yendik çok şükür. Burayı ve tekvandoyu çok seviyorlar. 'Depremde her şeyimiz yıkıldı, oyuncaklarım yok' diyorlardı. Olumsuz düşüncelerini bir nebzede olsa yıktık." diye konuştu.

        Halk oyunları eğitmeni Ferzan Damar da öğrencilerden ve velilerden çok güzel geri dönüşler aldıklarını belirtti.

        Öğrencilerden Melis Boyacıoğlu, kurslarda arkadaşlarıyla çok güzel vakit geçirdiklerini anlattı.

        Elif Nisa Kınalı da kursta farklı yörelere ait oyunları öğrendiklerini ve çok eğlendiklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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