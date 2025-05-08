Hatay'da Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kutlandı
Hatay'ın Belen ilçesinde Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi.
Hatay'ın Belen ilçesinde Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi.
"Hayata Bir Adım" projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte, İssume Anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.
Bu kapsamda, minikler trafik kuralları, yaya geçidi kullanımı, emniyet kemeri takmanın önemi ve trafikte dikkat edilmesi gereken temel davranışlar hakkında bilgilendirildi.
"Bir Kural Bir Ömür" mottosuyla, erken yaşta trafik bilinci kazandırmanın önemi vurgulandı.
Eğitim sonunda öğrencilere trafik temalı materyaller dağıtıldı.
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