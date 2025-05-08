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        Hatay'da Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kutlandı

        Hatay'ın Belen ilçesinde Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 18:08 Güncelleme: 08.05.2025 - 18:13
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        Hatay'da Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kutlandı
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        Hatay'ın Belen ilçesinde Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi.

        "Hayata Bir Adım" projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte, İssume Anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

        Bu kapsamda, minikler trafik kuralları, yaya geçidi kullanımı, emniyet kemeri takmanın önemi ve trafikte dikkat edilmesi gereken temel davranışlar hakkında bilgilendirildi.

        "Bir Kural Bir Ömür" mottosuyla, erken yaşta trafik bilinci kazandırmanın önemi vurgulandı.

        Eğitim sonunda öğrencilere trafik temalı materyaller dağıtıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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