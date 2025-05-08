Hatay'da Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kutlandı

"Bir Kural Bir Ömür" mottosuyla, erken yaşta trafik bilinci kazandırmanın önemi vurgulandı.

Bu kapsamda, minikler trafik kuralları, yaya geçidi kullanımı, emniyet kemeri takmanın önemi ve trafikte dikkat edilmesi gereken temel davranışlar hakkında bilgilendirildi.

Hatay'ın Belen ilçesinde Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi.

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