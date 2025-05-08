Hatay'da Yağmur Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 8 sanığın yargılanmasına devam edildi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremde 26 kişinin öldüğü Yağmur Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili tutuksuz 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırıkhan Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklardan inşaat mühendisi A.E.Ç, statik proje mühendisi M.K. ve mimar M.D. katıldı. Avukatlar ile bazı müştekilerin hazır bulunduğu duruşmaya, sanıklar yapı sahibi A.K, inşaat mühendisi E.K. ve M.Y. ve mimar M.K. katılmadı.

A.E.Ç, savunmasında, 2015 yılında binanın ruhsatına imza attığını ve bu ruhsatı belediyenin de onayladığını belirterek suçlamaları reddetti.

Mimar M.D, binayı 1996'daki yönetmeliğe uygun şekilde yaptığını söyledi.

Binaya daha sonra ekleme yapıldığını dile getiren M.D, "Bina ekleme yapılmadan önce uygun olarak yapıldığına eminim." dedi.

Hakkındaki suçlamaları reddeden statik proje mühendisi M.K. ise beraatine karar verilmesini istedi.

Müşteki ve avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 19 Eylül'e erteledi.