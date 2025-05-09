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        Hatay'daki dağ ceylanı merkezi, "gazella gazella" türünün neslini koruyor

        LALE KÖKLÜ - Hatay Dağ Ceylanı Üretim Merkezi ekipleri, nesli tükenme tehlikesi altındaki "gazella gazella" türü dağ ceylanlarının müdahale gerektiren doğumları ile salgın hastalık ve yaralanmalara karşı ilk tedavilerini gerçekleştirerek popülasyonun artmasına katkı sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 11:15 Güncelleme: 09.05.2025 - 11:31
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        Hatay'daki dağ ceylanı merkezi, "gazella gazella" türünün neslini koruyor
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        LALE KÖKLÜ - Hatay Dağ Ceylanı Üretim Merkezi ekipleri, nesli tükenme tehlikesi altındaki "gazella gazella" türü dağ ceylanlarının müdahale gerektiren doğumları ile salgın hastalık ve yaralanmalara karşı ilk tedavilerini gerçekleştirerek popülasyonun artmasına katkı sunuyor.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce, Kırıkhan'ın Suriye sınırındaki yaklaşık 13 bin hektarlık Hatay Dağ Ceylanı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda 2019'da açılan merkezde, "gazella gazella" türünün korunmasına yönelik çalışmalar yapılıyor.

        Ceylanların yayılım gösterdiği sahayı sürekli gözetleyen merkez ekipleri, önleyici ve uyarıcı faaliyetlerle av yasağına uyulmasını sağlıyor.

        Ekipler, arazide doğum sırasında müdahaleye ihtiyaç duyduğu gözlemlenen ceylanları merkeze getiriyor.

        Canlıların salgın hastalık ve yaralanmalara karşı ilk tedavilerinin de yapıldığı merkezde, bakıma muhtaç yavrular biberonla besleniyor.

        Bölgedeki "gazella gazella" türü için "hayat sigortası" görevi gören Hatay Dağ Ceylanı Üretim Merkezi, nesli tükenme tehlikesi altındaki canlıların popülasyonun artmasına katkı sunuyor.

        - Sayıları 11 yılda 235'ten 1504'e yükseldi

        Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Nuri Akın, AA muhabirine, merkezde 51 dağ ceylanının ağırlandığını söyledi.

        Ekiplerin, Hatay Dağ Ceylanı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nı sürekli kontrol edip müdahale gerektiren durumlarda harekete geçtiğini belirten Akın, "Merkezde, doğada annesini kaybetmiş, yaralı veya hasta bireyler rehabilite ediliyor. Burada tekrar üreyen dağ ceylanları uygun ortama bırakılıyor. Merkez bir nevi onların 'hayat sigortası' görevini üstleniyor." diye konuştu.

        Akın, merkezin, dağ ceylanlarının doğal ekosistemi içerisine kurulduğunu ifade etti.

        Merkezdeki görevlilerin annesini kaybetmiş ceylan yavrularını biberonla keçi ve inek sütü vererek beslediğini anlatan Akın, hayvanların hayata tutunmaları için ellerinden gelen tüm çabayı gösterdiklerini belirtti.

        Çalışmaların, bölgedeki popülasyonun artmasını sağladığını vurgulayan Akın, şöyle konuştu:

        "Dağ ceylanları, dünyada sayıları çok ciddi manada azalmış, nesli tehlike altındaki narin bir tür. Bölgede 2013'te 235 olan birey sayısı 2024'teki son envanter çalışmasında 1504 olarak kayıtlara geçti. Ceylanlar il ve il dışından birçok kişi tarafından ziyaret ediliyor. Merkeze gelenler dağ ceylanlarını kendi yaşam alanlarında, doğal ortamında görme imkanı buluyor. Bu açıdan merkezimize ciddi sayıda ziyaretçi geliyor."

        Akın, sahanın korunmasında güvenlik güçleri, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle işbirliği içerisinde hareket ettiklerini kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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