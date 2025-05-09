Yayladağı'nda aşçılık kursu açıldı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde açılan aşçılık kursunda 17 kursiyere eğitim veriliyor.

Büyükşehir Belediyesi ve Yayladağı Belediyesi işbirliğiyle yürütülen Hayat Boyu Öğrenme Programı ve Hatay İstihdam ve Kariyer Merkezi (HAKİM) projesi kapsamında aşçılık kursu açıldı.

Devrent Sosyal Tesisleri'nde açılan ve 3 ay sürecek kursta 17 kursiyer kentin yöresel lezzetlerinin yapımını öğreniyor.

Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, kentin zengin gastronomi kültürünü, Yayladağı'na taşımak istediklerini söyledi.

Kursun ardından Devrent Sosyal Tesisleri'nde yöresel lezzetlerin menülerinde yer alacağını belirten Yalçın, "Hatay Büyükşehir Belediyesi Gastronomi Evi’ni Yayladağı'na taşımayı planlıyoruz. Çok yakında vatandaşlarımız lezzetli yemeklere Devrent Sosyal Tesisleri'nde kavuşacak." dedi.

Şef Caner Tekin de kursiyerlerin aldıkları eğitimle en iyi şekilde yemekleri yapabileceğini kaydetti.

Kursiyerlerden Aybüke Organ ise eğitimin ardından lokanta açacağını ifade ederek, projede emeği geçen herkese teşekkür etti.