İskenderun'da SPA merkezi ve masaj salonlarında denetim yapıldı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde SPA merkezi ve masaj salonlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde SPA merkezi ve masaj salonlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 11 iş yerinde gerçekleştirilen denetimde 36'sı yabancı uyruklu 39 kişinin belgelerinin olmadığı tespit edildi.
Yabancı uyruklular sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
Ekipler, 3 şüpheliyi ise gözaltına aldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.