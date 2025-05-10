Hatay'da kamyonun otomobili sürüklediği kaza güvenlik kamerasında
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde kamyonun çarptığı otomobili sürüklediği kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde kamyonun çarptığı otomobili sürüklediği kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Ekinci Mahallesi'nde plakası öğrenilemeyen kamyon, şerit değiştiren otomobile çarptı.
Otomobilin, kamyon tarafından sürüklendiği kazada sürücüler yara almadı.
Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
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