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        Hatay'da kamyonun otomobili sürüklediği kaza güvenlik kamerasında

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde kamyonun çarptığı otomobili sürüklediği kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 16:24 Güncelleme: 10.05.2025 - 16:24
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        Hatay'da kamyonun otomobili sürüklediği kaza güvenlik kamerasında
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde kamyonun çarptığı otomobili sürüklediği kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Ekinci Mahallesi'nde plakası öğrenilemeyen kamyon, şerit değiştiren otomobile çarptı.

        Otomobilin, kamyon tarafından sürüklendiği kazada sürücüler yara almadı.

        Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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