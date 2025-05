Depremde evlatlarını kaybeden Hataylı kadınlar, Anneler Günü'nü buruk geçiriyor

ALİ KEMAL ZERENLİ / MERT MURAT YAŞAR - Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde ziyaretine gelen kızını kaybeden Birgül Güden ile yıkılan hastanenin enkazında kızı yaşamını yitiren Gülfidan Polat, Anneler Günü'nü buruk karşılıyor.

Gaziantep'te ikamet eden 23 yaşındaki Berfin Tektaş, 2 yıl önce ayrı yaşayan anne ve babasını ziyaret etmek için İskenderun'a gitti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depreme babasının Pınarbaşı Mahallesi'ndeki evinde yakalanan Tektaş, yıkılan binanın enkazında hayatını kaybetti, babası ise kurtulmayı başardı.

Afette evinin hasar görmesi nedeniyle Meydan Mahallesi'ndeki Sayek Konteyner Kenti'ne yerleşen 54 yaşındaki anne Birgül Güden'in evlat acısı, aradan geçen 2 yıla rağmen dinmiyor.

Güden, kızının hatırasını, eşyaları, kıyafetleri ve fotoğraflarıyla süslediği konteynerinde yaşatmaya çalışıyor.

Evladının 2022'de yazdığı Anneler Günü mektubunu yanından ayırmayan Güden, özel gününü buruk geçiriyor.

- "O rahat uyusun diye her gece duasını ediyorum"

Birgül Güden, AA muhabirine, kızına olan özleminin gün geçtikçe arttığını söyledi.

Her cuma kızının mezarını ziyaret ettiğini dile getiren Güden, "Depremden 1 ay önce kızıma doğum gününde kolye hediye etmiştim. Kızıma 'Uyurken çıkar.' dediğimde bile 'Bu kolyeyi çok seviyorum, ölsem de bu kolyeyi çıkarmayacağım.' derdi. Kızımı toprağa gömerken o kolye üstündeydi." dedi.

Güden, kızının "anne duasına" her zaman önem verdiğini ifade ederek, "Her gece kızımı Ayet-el Kürsi okuyup yatırırdım, yavrum öyle alışmıştı. Bir gece uyuyamadığı için beni aradı ve dua okumamı istemişti. O yüzden hala o rahat uyusun diye her gece duasını ediyorum." diye konuştu.

Özel gününü üzüntüyle karşıladığını anlatan Güden, şöyle konuştu:

"Artık boynuma sarılıp 'Anneler Günü'n kutlu olsun.' diyecek bir çocuğum yok. Çocuğum yaşasaydı bugün elimi öpecekti. Onsuz geçen iki Anneler Günü'nde arkadaşları çiçek yaptırıp, üzerine kızımın adını yazdırıp bana getiriyor. Çok duygulanıyorum. Bu acının geçmeyeceğini biliyorum. Hani 'Zaman her şeyin ilacı.' diyorlar ya ama değil. Zaman sadece alışmayı öğretiyor, unutmayı değil. Yaşadığım sürece kızım da yaşayacak çünkü o benim içimde, kalbimde, her yerde."