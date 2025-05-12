Hatay Valisi Mustafa Masatlı, M2 STEAM Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi

"Bilim merkezinde öğrencilerimiz, robotik kodlama ile algoritmik düşünceyi öğrenecek, 3 boyutlu tasarım ve üretimle hayallerini somutlaştıracak, ahşap tasarım atölyeleriyle el becerilerini geliştirecekler. Yazılım geliştirme ve dijital dünyanın kapıları çocuklarımıza açılmış olacak."

Merkezdeki atölyeleri ve yapılacak çalışmaları anlatan Masatlı, şöyle konuştu:

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