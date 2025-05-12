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        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, M2 STEAM Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Antakya ilçesinde M2 STEAM Merkezi'nin açılışını yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 17:24 Güncelleme: 12.05.2025 - 17:24
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        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, M2 STEAM Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi
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        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Antakya ilçesinde M2 STEAM Merkezi'nin açılışını yaptı.

        Masatlı, Karaali Mahallesi'ndeki merkezin açılışında, bilgiyi insanlık yararına kullanan nesil yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

        Merkezdeki atölyeleri ve yapılacak çalışmaları anlatan Masatlı, şöyle konuştu:

        "Bilim merkezinde öğrencilerimiz, robotik kodlama ile algoritmik düşünceyi öğrenecek, 3 boyutlu tasarım ve üretimle hayallerini somutlaştıracak, ahşap tasarım atölyeleriyle el becerilerini geliştirecekler. Yazılım geliştirme ve dijital dünyanın kapıları çocuklarımıza açılmış olacak."

        Masatlı, konuşmasının ardından merkezi gezdi, öğrencilerle sohbet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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