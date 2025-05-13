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        Üniversite öğrencilerinden Hatay'daki okula kütüphane desteği

        Akdeniz Üniversitesi öğrencileri, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'ın Defne ilçesindeki ilkokula kütüphane kazandırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 13:43 Güncelleme: 13.05.2025 - 14:14
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        Üniversite öğrencilerinden Hatay'daki okula kütüphane desteği
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        Akdeniz Üniversitesi öğrencileri, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'ın Defne ilçesindeki ilkokula kütüphane kazandırdı.

        Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı bölümü öğrencileri, "Defne: Bir Kitap, Bir Hayal, Bir Umut" projesi başlattı.

        Proje kapsamında öğrenciler, Defne ilçesindeki Subaşı Mehmet Akif İlkokulu'na kütüphane ve çok amaçlı kitap okuma salonu yaptı.

        Açılış törenine katılan Defne İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Gülistan, çalışmadan dolayı üniversitelileri kutladı.

        Proje koordinatörü öğretim görevlisi Özlem Mansuroğlu da depremlerden etkilenen kentte öğrencilere destek olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

        Törende, üniversite öğrencileri Emilay Günsay, Buse Karakurt ve Mehmet Zeki Erciyaş'a teşekkür belgesi verildi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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