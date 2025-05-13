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        Hatay'da Engelliler Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi

        Hatay'da Engelliler Haftası dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 16:50 Güncelleme: 13.05.2025 - 17:04
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        Hatay'da Engelliler Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi
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        Hatay'da Engelliler Haftası dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce program düzenlendi.

        Ürgenpaşa Mahallesi'ndeki Çocuk Evleri Sitesi halı sahasında gerçekleşen program, saygı duruşunda bulunulması ve Hürriyet İşitme Engelliler Okulu öğrencileri tarafından işaret diliyle İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, etkinlikte yaptığı konuşmada, engellilerin program sayesinde yeteneklerini sergilediklerini söyledi.

        Her zaman engelli bireylerin yanlarında olduklarını belirten Masatlı, şöyle konuştu:

        "Başta onların normal ihtiyaçları, rehabilite edilmeleri, sağlık ihtiyaçlarının karşılanması ve diğer yandan da yeteneklerinin geliştirilmesi için pek çok proje ve uygulamayı yürütüyoruz. Hepimiz bir engelli adayıyız. Biz engelli çocuk ve gençlerimizi ne kadar iyi yetiştirirsek, onların yeteneklerinin gelişmesine ne kadar vesile olursak o ölçüde hem bizler mutlu oluruz hem de gençlerimizin ve çocuklarımızın mutluluğuna katkı sağlamış oluruz."

        Etkinlikte engelli öğrenciler tarafından hazırlanan çeşitli ürünler sergilendi.

        Program, engelli öğrencilerin gösterileriyle son buldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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