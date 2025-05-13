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        Hatay'da engelliler korosu konser verdi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Engelliler Haftası kapsamında engelliler korosu Türk Halk Müziği konseri verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 19:04 Güncelleme: 13.05.2025 - 19:04
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        Hatay'da engelliler korosu konser verdi
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Engelliler Haftası kapsamında engelliler korosu Türk Halk Müziği konseri verdi.

        İskenderun Engelliyim Engel Tanımam Derneği tarafından İskenderun Belediyesi Kültür Sarayı'nda gerçekleştirilen konsere sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

        Seslendirilen eserlere dinleyiciler zaman zaman alkışlarla eşlik etti.

        Konser sonunda koro üyeleri uzun süre alkışlandı.

        Konsere İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder, İskenderun Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Temel, Aile ve Sosyal Hizmetler İskenderun İlçe Müdürü Mehmet Okyay Akgöl, Halk Eğitim Müdürü Mehmet Akça ve aileler ile çocuklar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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