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        Hatay'da kayınbiraderlerinden birini öldürüp diğerini yaralayan zanlı yakalandı

        Hatay'da boşanma aşamasındaki eşinin 2 kardeşinden birini bıçakla öldürüp diğerini yaralayan zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 11:12 Güncelleme: 14.05.2025 - 11:12
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        Hatay'da kayınbiraderlerinden birini öldürüp diğerini yaralayan zanlı yakalandı
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        Hatay'da boşanma aşamasındaki eşinin 2 kardeşinden birini bıçakla öldürüp diğerini yaralayan zanlı gözaltına alındı.

        Merkez Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde 12 Mayıs'ta A.Y. ve kardeşi M.E.Y, işlettikleri markette çıkan kavgada bıçakla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan A.Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada zanlının, A.Y. ve M.E.Y'nin eniştesi A.S. olduğu belirlendi.

        Karısından boşanma aşamasında olduğu öğrenilen A.S, Reyhanlı ilçesinde yakalandı.

        Gözaltına alınan zanlının işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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