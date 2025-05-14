Hatay'da kayınbiraderlerinden birini öldürüp diğerini yaralayan zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada zanlının, A.Y. ve M.E.Y'nin eniştesi A.S. olduğu belirlendi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan A.Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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