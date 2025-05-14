Belen'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
Hatay'ın Belen ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.
Hatay'ın Belen ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.
Gazi Abdurrahman Paşa Ortaokulu'nda düzenlenen fuarda, öğretmen ve öğrencilerin hazırladığı projeler sergilendi.
Fuarı gezen Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, katılımcılarla sohbet etti, projeleri inceledi.
TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı, yarın 16.00'ya kadar ziyarete açık olacak.
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