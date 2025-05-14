Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Belen'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

        Hatay'ın Belen ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 16:49 Güncelleme: 14.05.2025 - 17:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Belen'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'ın Belen ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

        Gazi Abdurrahman Paşa Ortaokulu'nda düzenlenen fuarda, öğretmen ve öğrencilerin hazırladığı projeler sergilendi.

        Fuarı gezen Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, katılımcılarla sohbet etti, projeleri inceledi.

        TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı, yarın 16.00'ya kadar ziyarete açık olacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Putin Türkiye'ye gelecek mi? Trump'tan açıklama
        Putin Türkiye'ye gelecek mi? Trump'tan açıklama
        Ehliyetsiz sürücü liseli Kübra'nın ölümüne yol açtı!
        Ehliyetsiz sürücü liseli Kübra'nın ölümüne yol açtı!
        TFF'den yabancı oyuncu açıklaması!
        TFF'den yabancı oyuncu açıklaması!
        Boşanma aşamasındaydı... Damat dehşeti!
        Boşanma aşamasındaydı... Damat dehşeti!
        "Yeni bir belediye yönetimi statüsüne ihtiyaç var"
        "Yeni bir belediye yönetimi statüsüne ihtiyaç var"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Şahan’ın tutukluluğuna itirazda "Terörsüz Türkiye" vurgusu
        Şahan’ın tutukluluğuna itirazda "Terörsüz Türkiye" vurgusu
        Riyad'da dörtlü Suriye zirvesi
        Riyad'da dörtlü Suriye zirvesi
        12 yıllık zorunlu eğitim değişecek mi?
        12 yıllık zorunlu eğitim değişecek mi?
        Trump Şara ile görüştü
        Trump Şara ile görüştü
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması
        1 milyar kez izlendi
        1 milyar kez izlendi
        9 kurşunlu 'Yasak aşk' cinayetinde karar çıktı!
        9 kurşunlu 'Yasak aşk' cinayetinde karar çıktı!
        Bremen'den Köhn kararı! Transfer...
        Bremen'den Köhn kararı! Transfer...
        F.Bahçe'de gözler yeni sezonda!
        F.Bahçe'de gözler yeni sezonda!
        "Büyüme beklentilerin altında olabilir ancak bununla başa çıkabiliriz"
        "Büyüme beklentilerin altında olabilir ancak bununla başa çıkabiliriz"
        Türkiye Kupası'nda dev randevu!
        Türkiye Kupası'nda dev randevu!
        Hastaneyi az kullanan primi az öder
        Hastaneyi az kullanan primi az öder
        Ensenizde sertlik mi var? O ciddi hastalığa dikkat!
        Ensenizde sertlik mi var? O ciddi hastalığa dikkat!
        Kıyafet yasağına uydular! Cannes'da yeni dönem
        Kıyafet yasağına uydular! Cannes'da yeni dönem

        Benzer Haberler

        Boşanma aşamasındaki damat, kayınbiraderlerinden birini öldürüp, diğerini y...
        Boşanma aşamasındaki damat, kayınbiraderlerinden birini öldürüp, diğerini y...
        Hatayspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam etti
        Hatayspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam etti
        Hatay'da "Hataybot Robot Yarışması" başladı
        Hatay'da "Hataybot Robot Yarışması" başladı
        Hatay ile Suriye'nin İdlib ve Lazkiye kentleri "kardeş şehir" oluyor
        Hatay ile Suriye'nin İdlib ve Lazkiye kentleri "kardeş şehir" oluyor
        Hatay'da kayınbiraderlerinden birini öldürüp diğerini yaralayan zanlı yakal...
        Hatay'da kayınbiraderlerinden birini öldürüp diğerini yaralayan zanlı yakal...
        Hatay'da 14 engelli genç üniforma giyip bir günlüğüne asker oldu
        Hatay'da 14 engelli genç üniforma giyip bir günlüğüne asker oldu