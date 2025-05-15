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        "Hataybot Robot Yarışması"nda dereceye girenler ödüllendirildi

        Hatay'da, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Hataybot Robot Yarışması"nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 18:14 Güncelleme: 15.05.2025 - 18:41
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        "Hataybot Robot Yarışması"nda dereceye girenler ödüllendirildi
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        Hatay'da, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Hataybot Robot Yarışması"nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Valilik koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Hatay Merkez Salonu'nda düzenlenen yarışmaya 470 takım ile 1739 öğrenci katıldı.

        Öğrenciler, 7 ayrı kategoride düzenlenen etkinlikte tasarladıkları robotlarla dereceye girmek için yarıştı.

        Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri ile çeşitli hediyeler verildi.

        Ödül töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz, yarışmaya katılan öğrencileri tebrik etti.

        Tüysüz, ilkini gerçekleştirdikleri yarışmanın devamının geleceğini kaydetti.

        Yarışmada öğrencilerden oluşan koro şarkı seslendirdi, halk oyunları gösterileri yapıldı.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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