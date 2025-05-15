Hatay'da depremde yıkılan Ilgım Apartmanı ile ilgili 4 sanığın yargılanmasına başlandı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremde 47 kişinin öldüğü Ilgım Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili 1'i tutuklu 4 sanığın yargılanmasına başlandı.

Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık yapı denetim firması görevlisi Semir Y. ile yapı denetim şirketi müdürü tutuksuz sanık Edip T. ile avukatlar ve bazı müştekiler katıldı.

Tutuksuz sanıklar müteahhit Salih Z. ve yapı denetim şirketi kontrol elemanı Ahmet T. duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile bağlandı.

Tutuklu sanık yapı denetim firması görevlisi Semir Y, savunmasında meslek hayatı boyunca denetlediği yaklaşık 600 binadan ilk kez birinin depremde yıkıldığını öne sürdü.

Görevini her zaman layıkıyla yerine getirdiğini savunan Semir Y, "Ilgım Apartmanı'nın depremin büyüklüğü ve zemin koşullarından dolayı yıkıldığını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Tutuksuz sanık müteahhit Salih Z. de binanın yapımında kusurunun bulunmadığını iddia ederek, "Ilgım Apartmanı'nın altında benim iş yerim vardı. İşimde her zaman titizimdir. Binanın kalitesiz şekilde yapılmış olması söz konusu değildir. Depremin ivmesi binanın yıkılmasına neden oldu." dedi.