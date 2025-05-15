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        Hatay'da depremde yıkılan Ilgım Apartmanı ile ilgili 4 sanığın yargılanmasına başlandı

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremde 47 kişinin öldüğü Ilgım Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili 1'i tutuklu 4 sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 23:29 Güncelleme: 15.05.2025 - 23:29
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        Hatay'da depremde yıkılan Ilgım Apartmanı ile ilgili 4 sanığın yargılanmasına başlandı
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremde 47 kişinin öldüğü Ilgım Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili 1'i tutuklu 4 sanığın yargılanmasına başlandı.

        Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık yapı denetim firması görevlisi Semir Y. ile yapı denetim şirketi müdürü tutuksuz sanık Edip T. ile avukatlar ve bazı müştekiler katıldı.

        Tutuksuz sanıklar müteahhit Salih Z. ve yapı denetim şirketi kontrol elemanı Ahmet T. duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile bağlandı.

        Tutuklu sanık yapı denetim firması görevlisi Semir Y, savunmasında meslek hayatı boyunca denetlediği yaklaşık 600 binadan ilk kez birinin depremde yıkıldığını öne sürdü.

        Görevini her zaman layıkıyla yerine getirdiğini savunan Semir Y, "Ilgım Apartmanı'nın depremin büyüklüğü ve zemin koşullarından dolayı yıkıldığını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

        Tutuksuz sanık müteahhit Salih Z. de binanın yapımında kusurunun bulunmadığını iddia ederek, "Ilgım Apartmanı'nın altında benim iş yerim vardı. İşimde her zaman titizimdir. Binanın kalitesiz şekilde yapılmış olması söz konusu değildir. Depremin ivmesi binanın yıkılmasına neden oldu." dedi.

        Yapı denetim şirketi müdürü tutuksuz sanık Edip T, Ilgım Apartmanı'nın projeye uygun şekilde yapıldığını savundu.

        Yapı denetim şirketi kontrol elemanı Ahmet T. de apartmanın inşaatı zemin katındayken askere gittiğini ve geri kalan bölümde çalışmadığını iddia etti.

        Müşteki ve avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 17 Temmuz'a erteledi.

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 47 kişinin öldüğü 8 katlı Ilgım Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 4 sanık hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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