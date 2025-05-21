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        Hatay'da tehlikeli motosiklet kullanan sürücüye para cezası

        Hatay'ın Hassa ilçesinde, tehlikeli motosiklet kullanan sürücüye 24 bin 997 lira idari ceza verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 18:56 Güncelleme: 21.05.2025 - 18:56
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        Hatay'da tehlikeli motosiklet kullanan sürücüye para cezası
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        Hatay'ın Hassa ilçesinde, tehlikeli motosiklet kullanan sürücüye 24 bin 997 lira idari ceza verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hassa-Kırıkhan yolunun Güzelce mevkisinde, bir kişinin sepetli motosikletin üzerine yatarak trafikte seyrettiği anlara ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

        Motosikletin plaka bilgileri üzerinden sürücü E.B'ye ve görüntülerdeki 2 kişiye ulaşan ekipler, toplamda 24 bin 997 lira ceza uyguladı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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