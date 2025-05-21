Hatay'da tehlikeli motosiklet kullanan sürücüye para cezası
Hatay'ın Hassa ilçesinde, tehlikeli motosiklet kullanan sürücüye 24 bin 997 lira idari ceza verildi.
Hatay'ın Hassa ilçesinde, tehlikeli motosiklet kullanan sürücüye 24 bin 997 lira idari ceza verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hassa-Kırıkhan yolunun Güzelce mevkisinde, bir kişinin sepetli motosikletin üzerine yatarak trafikte seyrettiği anlara ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.
Motosikletin plaka bilgileri üzerinden sürücü E.B'ye ve görüntülerdeki 2 kişiye ulaşan ekipler, toplamda 24 bin 997 lira ceza uyguladı.
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