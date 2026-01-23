Hatay'da "nitelikli yağma" iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde "nitelikli yağma" iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "nitelikli yağma" olaylarına karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda kurusıkı tabanca ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
