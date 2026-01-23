Habertürk
Habertürk
        Hatay'da "nitelikli yağma" iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

        Hatay'da "nitelikli yağma" iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde "nitelikli yağma" iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 09:14 Güncelleme: 23.01.2026 - 09:14
        Hatay'da "nitelikli yağma" iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı
        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde "nitelikli yağma" iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "nitelikli yağma" olaylarına karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda kurusıkı tabanca ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

