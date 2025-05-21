Hatay'da öldürülen üniversite öğrencisinin adına kurulan kütüphane açıldı

Törene, Arsuz Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Devrim, Liber Kültür Sanat Derneği Başkanı Ferah Türel ile dernek üyeleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

Liber Kültür Sanat Derneği ve Akman'ın ailesi tarafından Nuran Yılmaz Anadolu Lisesi bahçesinde oluşturulan prefabrik kütüphanenin açılışı yapıldı.

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