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        Hatay'da öldürülen üniversite öğrencisinin adına kurulan kütüphane açıldı

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde, geçen yıl Balıkesir'de motorkuryelik yaparken uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın isminin verildiği kütüphane açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 19:37 Güncelleme: 21.05.2025 - 19:55
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        Hatay'da öldürülen üniversite öğrencisinin adına kurulan kütüphane açıldı
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        Hatay'ın Arsuz ilçesinde, geçen yıl Balıkesir’de motorkuryelik yaparken uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın isminin verildiği kütüphane açıldı.

        Liber Kültür Sanat Derneği ve Akman'ın ailesi tarafından Nuran Yılmaz Anadolu Lisesi bahçesinde oluşturulan prefabrik kütüphanenin açılışı yapıldı.

        Ata Emre Akman'ın annesi Zuhal Akman, açılış töreninde, oğlunun adının kütüphanede yaşayacağını belirtti.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yanmaz da kütüphanenin hayırlı olmasını diledi.

        Açılışın ardından katılımcılar kütüphaneyi gezerek öğrencilerle sohbet etti.

        Törene, Arsuz Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Devrim, Liber Kültür Sanat Derneği Başkanı Ferah Türel ile dernek üyeleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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